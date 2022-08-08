محكمة الاستئناف العليا بمصراتة تؤجل النطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر “داعش” إلى 25 سبتمبر

مصراتة 08 أغسطس 2022 (وال)- قررت محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر “داعش” إلى يوم 25 سبتمبر.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت اليوم الإثنين بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة، ومثل أمامها للمحاكمة ( 56 ) متهمًا ينتمون إلى تنظيم الدولة بحضور محامي عدد من المتهمين، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين وبضرورة أخذ القصاص من الجناة بأسرع وقت دون مزيد من إضاعة الوقت والمماطلة. (وال)

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