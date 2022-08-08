بحفاوة عالية.. آهالي طبرق يستقبلون المشير خليفة حفتر

استقبل آهالي مدينة طبرق القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وحضر حفل الاستقبال حضور غفير من مشائخ وأعيان طبرق والمجلس البلدي وكافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة وأسر شهداء القوات المسلحة.

هذا وعبر آهالي طبرق عن دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها على الإرهاب، مثمنين جهودها التي تكللت بإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة وعودة الامن والاستقرار وقطع الطريق على جعل ليبيا في قبضة التنظيمات الارهابية .

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