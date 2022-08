ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن النواب في انتظار رجوع رئيس البرلمان عقيلة صالح لتحديد موعد الجلسة القادمة للمجلس.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، رجح أن تناقش الجلسة القادمة للمجلس نتائج زيارة المستشار صالح لتركيا، وما دار بشأن الاتفاقية البحرية بين البلدين، ونتائج النقاش بشأن تنفيذ القوانين المتعثرة.

وأكد العرفي أن تغيير حكومة فتحي باشاآغا غير وارد.

The post العرفي: تغيير حكومة باشاآغا غير وارد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية