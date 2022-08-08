بمساندة القوات المسلحة.. اللجنة الأمنية المشتركة تخلي 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي

باشرت اللجنة الأمنية المكلفة من النائب العام الليبي برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة بنغازي.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن اللجنة الأمنية باشرت أعمالها بإسناد من القوات المسلحة، موضحة أن المباني وقطع الأراضي المستهدفة “مغتصبة من قبل جهات وأشخاص”.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن تكليف اللجنة الأمنية “ينص على إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض في مدينة بنغازي، تابعة جميعها للدولة الليبية، تشغلها بالمخالفة للقانون جهات عامة وأفراد”.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن “اللجنة الأمنية سلمت المباني التي أخلتها اليوم للجهات الحكومية المالكة لها وفق إجراءات رسمية، فيما يستمر عمل اللجنة لحين إتمام المهمة الموكلة لها”.