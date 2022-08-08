الأسود: ستيفاني ونولاند تسببا في تعقيد الأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، تدخلا بشكل لافت في المشهد الليبي، ما أدى إلى تعقيده وليس حلحلته.

وأضاف الأسود، في تصريحات صحفية، أن ويليامز ونورلاند لم يُرحبا بمشاركة أي أطراف أخرى، في طرح مبادرات لحل الأزمة الليبية، باستثناء حلفائهم المقربين.

ولفت إلى أن ويليامز لم تكترث بالرد عما يوجه إليها من انتقادات، وخصوصًا بتجاوز صلاحياتها الدبلوماسية، واكتفت بتوجيه الاتهامات للطبقة السياسية بـ”الانتهازية”.

وتابع:” نأمل أن يؤدي خروج ستيفاني ويليامز من المشهد السياسي، لحدوث انفراجة نسبية بحلحلة الانسداد الراهن، وإيجاد توافق ليبي – ليبي جديد يقدم فيه الجميع التنازلات.

واستطرد:” هناك دول ومنظمات إقليمية كان لديها مبادرات إيجابية قد تسهم بحل الأزمة الليبية، لكنها أحجمت عن طرحها خلال الفترة الماضية لتفادي الاصطدام بواشنطن.

وشدد على ضرورة السماح لكافة الأسماء الجدلية بالترشح للانتخابات الرئاسية على أن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل، أو إعلان تلك الأسماء انسحابها من السباق، لتفادي المزيد من العرقلة المتوقعة.