عضو مجلس النواب “صالح همة” سفيرا لليبيا لدى الجزائر

العنوان-الجزائر

قدم عضو مجلس النواب عن غات عضو لجنة الحوار، صالح همة، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لليبيا لدى الجزائر، وذلك خلال استقباله من طرف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن لقاء لعمامرة وهمة شكل فرصة استعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين، وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد أن الطرفين على ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لتحقيق هدف بناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق.

وجدد لعمامرة خلال اللقاء ترحيبه بالسفير الليبي الجديد، مؤكدًا له أنه سيجد كل الدعم والتعاون من السلطات الجزائرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف.

وأعرب النائب صالح همة من جهته عن “شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على وقوفها بجانب ليبيا في هذه الظروف الدقيقة”.

من جانبه أعرب همة في ذات الوقت عن “التزامه بالمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى المستويات”.