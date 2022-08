المنقوش تشارك في مراسم توقيع اتفاقية “الدوحة للسلام “بين الأطرف التشادية

ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في مراسم توقيع اتفاقية “الدوحة للسلام” بين الأطراف التشادية بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد برعاية قطرية؛ لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء البلد الواحد، لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

حفل توقيع الاتفاقية شارك فيه بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ممثلون عن الحكومة الانتقالية التشادية، وممثلون عن الحركات السياسية العسكرية في دولة تشاد، وعدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية.

ورحبت المنقوش بحفل توقيع الاتفاقية، معربة عن تقديرها لدولة قطر، ومثمنة دورها فى جهود الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها ؛ لإنجاح مفاوضات السلام بين الأطراف التشادية.

المنقوش أعربت عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في إرساء السلام من خلال الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة والذهاب إلى طريق الاستقرار في دولة تشاد الشقيقة، وأن تلتحق بقية الأطراف التشادية الأخرى بدرب الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية، وأن ينعم بالأمن والاستقرار لبناء مستقبل مزدهر في المنطقة.

