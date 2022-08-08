“وال”: اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بسرت

سرت 08 أغسطس 2022 (وال)- علمت وكالة الأنباء الليبية من مصادر مطلعة؛ أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ستعقد خلال اليومين القادمين، اجتماع بمدينة سرت لمتابعة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وحسب نفس المصادر لـ (وال)؛ فإنه في إطار الاستعدادات اللوجستية والأمنية لهذا الاجتماع، فقد أصدر عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الإثنين، تعميمًا لكافة القطاعات والأجهزة وشركات الصيانة العاملة داخل نطاق المجمع الإداري بقاعات واغادوغو، بما فيها مصرفي التجاري الوطني والوحدة – وكالة الجامعة بمباشرة الدوام خارج المجمع اعتبارًا من غد الثلاثاء، وذلك لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد عقد بالعاصمة طرابلس بتاريخ 18 – 19 يوليو الماضي، بحضور الفريق ركن محمد الحداد، والفريق الركن عبد الرزاق الناظوري. (وال)

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