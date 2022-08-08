معظمهم من الإرهابيين الفارين من بنغازي ودرنة.. محكمة مصراتة تحدد 25 سبتمبر موعدا للنطق بالحكم في قضية تنظيم “داعش”

حددت محكمة الاستئناف العليا مصراتة يوم 25 سبتمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد أن رفعت جلسة اليوم الإثنين، التي انعقدت بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة.

ومثل أمام الجلسة الرابعة، وهي أول جلسة علنية، أكثر من خمسين متهمًا، جميعهم ليبيون، بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي معظمهم فارين من بنغازي وينتمون لما يسمى “مجلس شورى بنغازي” الإرهابي، وقد جرى القبض عليهم في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال مراسل “ليبيا الحدث” إن المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم، جرى نقلهم من أحد السجون بمصراتة إلى مقر المحاكمة تحت حراسة مشددة، مضيفًا أن أغلب المتهمين ينتمون إلى مدن درنة وبنغازي ومصراتة، ومن بينهم القياديان بالتنظيم الإرهابي؛ فوزي العياط من درنة وأحمد المشيطي الملقب بـ”عصيدة” من بنغازي.