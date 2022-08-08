«زينينغا» لـ«اللافي»: نقدر دوركم في الحفاظ على الزخم في العملية السياسية

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن الطرفين ناقشا التطورات في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإيجاد سبيل لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وحلحلة الجمود السياسي.

كما ناقشا الوضع الأمني في طرابلس وما حولها وحتمية تخفيف حدة التوترات وحماية السكان.

وأعرب زينينغا، للافي عن تقديره لدور المجلس الرئاسي في الحفاظ على الزخم في العملية السياسية وجهود المجلس الرامية لتسوية القضايا العالقة في المسار الدستوري.

وأثنى زينينغا على الأنشطة المستمرة في مسار عملية المصالحة الوطنية وفق الاستراتيجية الوطنية للمصالحة والمعتمدة من المجلس، وأكد مجدداً استمرار دعم البعثة.

وختاماً، عبر زينينغا، عن تعازيه للمجلس الرئاسي حول حادثة ناقلة الوقود في بنت بية، جنوب ليبيا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.