المشير حفتر يلتقي عمداء بلديات ومشائخ قبائل في طبرق

العنوان-طبرق

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، الإثنين، بعمداء بلديات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقبائل منطقة البطنان شرق ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى مدينة طبرق.

وبحسب بيان المجلس البلدي طبرق أقامت بلدية طبرق حفلًا كبيرًا لاستقبال المشير حفتر خلال زيارته المدينة بملعب المرحوم سعيد خيرالله.

وتخلل حفل الاستقبال كلمات أشادت بجهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ودورها في تأمين الحدود والتزامها بوقف إطلاق النار وسعيها لجمع الفرقاء الليبيين.

وألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، كلمة رحب فيها بالمشير حفتر، مشيدًا بدور مدينة طبرق في دعم عملية الكرامة ودور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتحرير بنغازي ودرنة.

وهنأ بوالخطابية في كلمته، الجيش الليبي الذي تحل ذكرى تأسيسه يوم غد الثلاثاء، منوهًا إلى أن بلديات البطنان تعول على دعم الجيش للأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة والتصدي للخروقات الأمنية بمناطق الحدود والهجرة غير الشرعية.