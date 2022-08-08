شركة البريقة لتسويق النفط تنفي أنباء نقص الوقود بمحطات التوزيع في سبها

نفت شركة البريقة لتسويق النفط ما تردد من أنباء بشأن شح الوقود بمحطات التوزيع الواقعة على خط سبها اوباري ، وبينت أن كميات الوقود اليومية التي يتم توزيعها على محطات المناطق الجنوبية من خلال شركات التوزيع التابعة لها تصل إلى 800 الف لتر في اليوم.

كما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” توفر الوقود بكميات كافية وبرصيد منافس لباقي مستودعات الشركة مبينة أن الكمية الموجودة بمستودع سبها تغطي ما لا يقل عن أسبوعين.

وأشار بيان الشركة ، إلى أن إيصال الوقود للمحطات مسؤولية مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع وفق توزيع اختصاصاتها ومهامها المسندة إليها، إلا أنها لا تستطيع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها بسبب قفل بعض الأهالي للطريق على طول خط الوادي، وهو ما حال دون التمكن من تزويد بعض المناطق بالوقود، على الرغم، من استمرار تنفيذ كافة الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من مستودع سبها النفطي لمختلف وباقي المناطق والبلديات بالجنوب.

كما طالبت الجهات المعنية والمختصة بضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه دون إفراط أو تفريط.

ودعت الشركة إلى ضرورة وضع حل جذري ونهائي يضمن وصول الوقود لمستحقيه بكل يسر وسلامة شأنها في ذلك شأن باقي المناطق، مؤكدة أنها ستسعى في ذلك مع الأطراف ذات العلاقة.