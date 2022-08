عميد بلدية زوارة: نطالب بالذهاب نحو إجراء الانتخابات لإبعاد المدن عن الفتن ونزيف الدم

ليبيا – قال عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي إن موقف عمداء بلديات مدن الجبل والساحل الغربي موحد، وهو الذهاب بليبيا نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري؛ لتكون الفاصل بين المتنازعين في ليبيا، وإبعاد المدن عن الفتن ونزيف الدم، حسب وصفه.

بن ساسي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن عمداء بلديات الجبل والساحل الغربي حمّلوا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الحفاظ على وقف إطلاق النار، على خلفية الاشتباكات التي حدثت في منطقة الدعوة الإسلامية جنوب العاصمة طرابلس، والتوجه مباشرة لإقامة انتخابات نزيهة من شأنها الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحفظ دماء الليبيين.

وكشف بن ساسي عن اجتماع موسع قد يعقد لضم كافة عمداء بلديات مدن الجبل والساحل الغربي والحكماء وأعيان المنطقة للوقوف أمام محاولات إدخال المدن في حرب لن يتحمل مغبتها سوى المواطنين.

