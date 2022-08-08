اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بمدينة سرت

من المتوقع خلال اليومين القادمين، أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) اجتماع بمدينة سرت ، لمتابعة ما توصلت اليه في اجتماعاتها السابقة خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. بحسب وكالة الأنباء الليبية..

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية والأمنية لهذا الاجتماع فقد صرحت مصادر لوكالة الأنباء الليبية أن عميد بلدية سرت مختار المعداني أصدر اليوم الاثنين تعميما لكافة القطاعات والأجهزة وشركات الصيانة العاملة داخل نطاق المجمع الإداري بقاعات واقادوقو، بما فيها مصرفي التجاري الوطني والوحدة وكالة الجامعة بمباشرة الدوام خارج المجمع اعتبارا من غد الثلاثاء وذلك لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أنه ، كان اخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد عقد بالعاصمة طرابلس بتاريخ 18 و19 من شهر يوليو الماضي بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن ” محمد الحداد ” والفريق الركن ” عبد الرزاق الناظوري“.