البعثة الأممية: زينينغا والسويحلي تمسكا بضرورة إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اليوم الإثنين، عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيسه السابق، عبد الرحمن السويحلي، في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان البعثة، فإن الطرفين، تبادلا وجهات النظر حول الجهود المتواصلة لحلحلة الجمود السياسي والحفاظ على الهدوء ونزع فتيل التوترات المتصاعدة في طرابلس وما حولها.

وأكد كلاهما، ضرورة إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لأي جانب من جوانب الجمود السياسي الحالي.

وكان ريزدون زينينغا، التقى في وقت سابق من اليوم عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وناقشا التطورات في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإيجاد سبيل لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وحلحلة الجمود السياسي.

كما ناقشا الوضع الأمني في طرابلس وما حولها وحتمية تخفيف حدة التوترات وحماية السكان.