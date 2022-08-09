«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة شاي أخضر مغشوش قادمة من الصين

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثنين، رفض شحنة شاي أخضر مغشوش قادمة من الصين، وذلك لاختلاف العلامة التجارية بين العلبة الخارجية والكيس الداخلي.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 1678 كرتونة، من ماركة «نابت»، وصلت ميناء الخمس البحري.

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وأشار إلى الشحنة رفضها؛ نظرًا «لوجود غش تجاري من قبل أحد الشركات الموردة، من حيث ظاهرها على الغلاف علامة تجارية نابت وداخلها شاي علامة تجارية الجوهرة».