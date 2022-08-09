أبوزريبة: لابد من إنهاء التعامل مع البعثة الأممية ومقاطعتها بشكل نهائي ووحدة التراب الليبي خط أحمر دونه الموت

حذر عضو مجلس النواب، علي أبو زريبة، من التحديات الكبيرة التي تعصف بليبيا وتهدد وحدتها ومستقبل أجيالها، وسط تدخلات خارجية سافرة.

ووجه أبوزريبة رسالة إلى كافة أطياف الشعب الليبي ومكوناته جنوبا وشرقا وغربا ، عبر حسابه على “فيسبوك” قائلاً:” أمامنا تحديات كبيرة تعصف بهذا الوطن الذي يجمعنا، وتهدد وحدته ومستقبل الأجيال، وسط تمزق في النسيج الاجتماعي وتدخلات خارجية سافرة، ووفرة في العملاء وضعاف النفوس تجار المراحل والقضية ودعاة الوطنية وهم منها براء، ومن يبيعون الوطن بثمن بخس من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة”.

وأضاف أن “ليبيا التي نريدها، وطن يجمع الجميع تحت مظلة الحرية والمساواة والعدالة، طريقها المصارحة والمصالحة والعفو عن الجميع”، متابعا: ”نبحث عن مخرج لهذا الوطن وأبناءه الذين يعانون من ويلات الأوضاع المزرية التي عصفت بهم، وجعلت من نسائنا وأبنائنا وشيوخنا في معاناة لا تنقطع”.

وتابع: ”إننا أمام أن نكون أو لا نكون، وهو قرار يتطلبه استحضار التاريخ المشرف الذي رسمه أجدادنا الذين قدموا دماءهم رخيصة من أجل أن نعيش فوق هذه الأرض الطاهرة بجدارة ونحافظ عليها ونسلم الأمانة والراية للأجيال القادمة”.

واستطرد: ”إننا أمام قرار وطني شجاع يتفق فيه كل الوطنيون وفق إجماع لا اختلاف عليه، يرتكز على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق ومدن ليبيا دون قيد وشرط .

وأوضح: ”نحن أبناء المنطقة الغربية نمد أيدينا للسلام والمصالحة مع أخوتنا في ربوع ليبيا جنوبا وشرقا، فالجميع أصبح على يقين بأن دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يتسم بالفشل المتلاحق وعدم النية الصادقة في مساعدتنا لإنهاء الفوضى السياسية، وما اتضح أنهم يعملون على إدارة الأزمة لا حلها، لذا يجب إنهاء التعامل مع البعثة الأممية ومقاطعتها بشكل نهائي”.

وأكد أن وحدة التراب الليبي خط أحمر دونه الموت، مستطردا: ”لن نرضى لأي كان المساس بشبر واحد من حبات ترابه ترضية لعائلة أو فرد أو مجموعة تريد السيطرة والذهاب بنا للمجهول والقاع السحيق”.