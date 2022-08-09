اجتماع حكومي موسع لبحث مشاكل الجنوب الليبي

أقرت اللجنة المالية الخاصة بالمختنقات الطارئة والمستعجلة للمنطقة الجنوبية خلال اجتماعها الأول ، أهمية توريد سيارات مطافي لجهاز الحماية المدنية بالمنطقة الجنوبية، وسيارات إسعاف لجهاز الإسعاف والطواري كما اتفقت على مكاتبة مدراء مكاتب المشروعات بالبلديات بموافاة اللجنة بالمختنقات وبشكل عاجل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء فتحي باشاغا رقم 20 لسنة 2022، وذلك بحضور سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية والمبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية، وسامي الضاوي وزير الحكم المحلي، وأمبيه محمد امبيه مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وجاء اتفاق اللجنة التي اجتمعت بمقر عمل رئاسة الوزراء بمدينة سرت على معالجة مشاكل نقص المياه وصيانة بعض محطات الصرف الصحي.

وتطرق الاجتماع إلى أهم المختنقات التي تعاني منها مناطق الجنوب الليبي، كما جرى منقاشة الحادثة الأخيرة التي وقعت في منطقة بنت بيه، وضرورة رصد القيم اللازمة لجبر الضرر وتعويض المتضررين في أقرب وقت.

كما تم مناقشة استكمال بعض الفصول الدراسية وتوفير احتياجات وحدات الرعاية الصحية، وتم الاتفاق على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية والعمل بموجبها في تنفيذ مشاريع البنية التحيتية والمرافق العامة،

وأكدت اللجنة على أنها في حالة انعقاد مستمر إلى حين استكمال أعمالها.