المشير خليفة حفتر يلتقي مشائخ وأعيان مدينة طبرق

استقبل آهالي مدينة طبرق القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وحضر حفل الاستقبال حضور غفير من مشائخ وأعيان طبرق والمجلس البلدي وكافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة وأسر شهداء القوات المسلحة.

وأقامت بلدية طبرق حفلًا كبيرًا لاستقبال المشير حفتر خلال زيارته المدينة بملعب المرحوم سعيد خيرالله، تخللته كلمات أشادت بجهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ودورها في تأمين الحدود والتزامها بوقف إطلاق النار وسعيها لجمع الفرقاء الليبيين.

وقام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، ” فرج بوالخطابية “، بإلقاء كلمة رحب فيها بالمشير حفتر، مشيدًا بدور مدينة طبرق في دعم «عملية الكرامة» ودور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتحرير بنغازي ودرنة.

وهنأ رئيس بلدية طبرق في كلمته، الجيش الليبي الذي تحل ذكرى تأسيسه اليوم الثلاثاء، منوهًا إلى أن بلديات البطنان تعول على دعم الجيش للأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة والتصدي للخروقات الأمنية بمناطق الحدود والهجرة غير الشرعية