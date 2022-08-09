براتب 12 ألف دولار.. همة يسلم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة بالجزائر

كلف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عضو مجلس النواب عن بلدية غات وعضو ملتقى الحوار السياسي سابقًا صالح همة، سفيراً لليبيا لدى دولة الجزائر، جاء ذلك بعد إصداره القرار وتأجيله قبل أشهر.

وسلم ‏صالح همة، أوراق اعتماده رسميًا اليوم الإثنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة ليبيا بالجزائر.

ووفقا لمصادر، فإن راتب همة بعد تعيينه سفيرًا بالجزائر يتحول 16 ألف دينار إلى 12 ألف دولار لمدة لا تقل عن 4 سنوات بعد قضائه 8 سنوات عضواً في مجلس النواب.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم، بأن وزيرها رمطان لعمامرة، استقبل صالح همة محمد بكدة، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضاً لدولة ليبيا لدى الجزائر.

وشكل اللقاء، فرصة استعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين، كما تناولا مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولة ليبيا، وفقا للبيان الصادر.

وشدد لعمامرة، على ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لتحقيق هدف بناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق.

كما جدد لعمامرة، ترحيبه بالسفير الليبي الجديد، مؤكدا له أنه سيجد كل الدعم والتعاون من السلطات الجزائرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف.

من جهته أعرب همة، عن شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على وقوفها بجانب ليبيا في هذه الظروف الدقيقة، معربا عن التزامه للمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

الجدير بالذكر أن عضو مجلس النواب عند مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، اليوم الأربعاء، قدم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة لليبيا لدى بلغاريا إلى نائب وزير الخارجية فيسلين جورجيف، بمقر الوزارة في العاصمة صوفيا، بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.