المشير حفتر: لولا انتصارنا على الإرهاب لكان الوضع في ليبيا أكثر مرارة

قدم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، التحية لأهالي مدينة طبرق على احتضان مجلس النواب وتقديم كافة التسهيلات لأعضائه.

وقال المشير حفتر، خلال حفل استقباله بمدينة طبرق، اليوم الإثنين:” نثمن دور أهالي مدينة طبرق لما قدموه من تضحيات ودورها في تحقيق النصر على الإرهاب”.

وتابع المشير حفتر، في كلمته:” لولا انتصارنا على الإرهاب لكان الوضع في ليبيا أكثر مرارة”.

واستطرد المشير حفتر:” لقد دفعنا ثمن النصر على الإرهاب أرواحاً طاهرة ودماء زكية، وكفى استخفافاً بالتلاعب بمصير الوطن وسلامته ونهب ثرواته “.

ولفت المشير حفتر، إلى أن الجيش الوطني الليبي لن يسمح بصراعات عبدة الكراسي التي لا تنتهي وأن تقلب حياة المواطنين إلى بؤس”.