بن شرادة: تشكيل حكومة ثالثة سيزيد المشهد انقساما وتعقيدا

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري ” سعد بن شرادة ” حول الأنباء التي تتحدث عن تشكيل حكومة ثالثة في البلاد مؤكدا بأن هذا سيزيد الانقسام وسنجد الحكومة تعمل من مدينة أخرى مما يزيد المشهد انقساما وتعقيدا.

وأكد شرادة في تصريحات متلفزة له، أن تشكيل حكومة ثالثة سيكون لها أطراف معارضة وستمنع من العمل مثل الحكومات السابقة.

كما أشار عضو مجلس الدولة في تصريحاته إلى توافق مجلسي النواب والدولة على حكومة فتحي باشاغا وكسبها تأييدا كبيرا تجاوز 75% إلا أن قلة قليلة تملك السلاح هي من تعارض وتمنع الحكومة من ممارستها مهامها