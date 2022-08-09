الصغير: واشنطن لن تستسلم بسهولة في ليبيا بعد فشل ستيفاني

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، فشلا في الاستحواذ على القرار والمشهد الليبي، ولم يستطيعا تنفيذ أي شيء ملموس على الأرض.

وأضاف الصغير، أن مغادرة ويليامز لمنصبها، وقرب انتهاء مهام نورلاند في ليبيا، لا يعني نهاية المحاولات الأمريكية للاستحواذ على المشهد الليبي.

ولفت إلى أن واشنطن لا تستسلم بسهولة، ومن الصعب التنبؤ بالأدوات والأشخاص الذين قد تلجأ لتوظيفهم مستقبلاً لتحقيق ذات الهدف.

وشدد على أن الدور الأوروبي لن يستطيع إحداث توازن بين التدخلات الخارجية في المشهد الليبي، فالإيطاليون فاعليتهم الدولية باتت ضعيفة جدًا، والحضور الألماني صار مقتصرًا على تدشين المؤتمرات حول الأزمة، والفرنسيون يحاولون التدخل بالفعل.

وأوضح أن الضعف الأوروبي العام، والذي تعمق مع الصراع الأوكراني، لا ينبئ بأن مساحة التحرك الفرنسي ستكون كبيرة.