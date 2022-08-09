استئناف مصراتة: تأجيل النطق بالحكم في قضية عناصر تنظيم داعش لـ 25 سبتمبر المقبل

قررت محكمة الاستئناف العليا بمصراتة تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم ” داعش” إلى يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل .

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت أمس الاثنين بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة ومثل أمامها للمحاكمة ( 56 ) متهما ينتمون إلى تنظيم الدولة ، وجاءت المحاكمة ، بحضور محامي عدد من المتهمين، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين وبضرورة أخذ القصاص من الجناة بأسرع وقت دون مزيد من إضاعة الوقت والمماطلة