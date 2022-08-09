الدبيبة: مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي تواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة

تابع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لتنفيذ مبادرته بشأن الإقراض السكني وتوزيع الأراضي.

وقدم رئيس اللجنة، نتائج عمل اللجنة خلال المدة الماضية، مؤكدًا أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبل اللجنة.

وشدد الدبيبة، على ضرورة إنجاح المبادرة، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.

وقال الدبيبة، أن إنجاز هذا الملف يواجهه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة، ولكن البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي، وسيكون واقعا ملموسا رغم كل شيء.

كما عقدت اللجنة العليا للخصخصة، اجتماعها العادي الأول بديوان مجلس الوزراء في طرابلس بحضور رئيسها غير الشرعي عبدالحميد الدبيبة وأعضاء اللجنة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة منتهية الولاية.

وبحسب البيان الصادر، فإن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة ببرنامج الهيئة العامة للتمليك (سابقا) بشأن الوحدات المملكة سابقا وكذلك الوحدات التي عليها منازعات قانونية.

كما استعرض الاجتماع، طلبات التخصيص المقدمة من عدد الأفراد والشركات الوطنية.

يذكر أن اللجنة العليا للخصخصة، تعود لعقد اجتماعاتها بعد توقفها عن العمل منذ العام 2009م.