العباني: الحديث عن حكومة ثالثة هي أحلام يقظة تراود عبدالله اللافي

قال عضو مجلس النواب “محمد العباني” إن تشكيل حكومة ثالثة هي “أحلام يقظة” تراود النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” حسب تعبيره.

وأشار “العباني” في تصريحات صحفية لبانوراما تابعتها صحيفة ” الساعة24 ” أن الظرف والوقت لا يسمحان بتشكيل حكومة ثالثة؛ بل ربما يتم الاتفاق على إجراء تعديل وزاري على الحكومة المكلفة من مجلس النواب؛ لإرضاء غرور بعض الأطراف وفق قوله.

كما أضاف عضو مجلس النواب أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود الفوضى الأمنية وانتشار السلاح؛ قائلا إنه لا معنى لإجراء الانتخابات في بيئة تُهيمن عليها الجماعات المسلحة، التي لن تعترف بنتائج الصندوق في حال لم يصب في مصلحتها.

مشيرا، أن المجلس الرئاسي وفقا لتفاهمات تونس وجنيف ،هو القائد الأعلى للجيش، ولكن بوضعه الحالي يبقى ما يقرره حبر على ورق لانعدام سيطرته على الأرض.

كما علّق، على زيارة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إلى تركيا ، فأعرب “العباني” عن تساؤله عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الزيارة؛ نافيا علمه بتقرير مجلس النواب لترتيب هذه الزيارة. على حد قوله .