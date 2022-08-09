ضبط المتهم بسرقة كاميرات من مصلحة المطارات بطرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط المتهم في واقعة سرقة كاميرات من مصلحة المطارات في العاصمة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم موظف في المصلحة ببلاغ حول سرقة كاميرتين، حيث تبين بالتحري عرضهما على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي للبيع، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتمكن رجال التحريات من التوصل إلى السارق الذي اعترف بارتكاب جريمته، وأنه باعهما بملغ 7800 دينار، حيث جرى استرجاع بعض المسروقات، وفق البيان.

ودعا مكتب العلاقات العامة بالمديرية، المواطنين إلى الحذر من أن بعض السلع المعروضة للبيع عبر مواقع التواصل قد تكون مسروقة، ما يعرضهم لخسارة أموالهم بعد استرجاعها.