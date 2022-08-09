مؤسسة النفط تدعو مركز التدريب بالزاوية إلى التواصل مع بيوت الخبرة العالمية

أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ضرورة تواصل المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزواية مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة منها في مجالات التدريب للكوادر الفنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مجلس الإدارة مع أعضاء لجنة إدارة المركز أمس الإثنين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهد الاجتماع تقديم عرض مختصر عن المركز النوعي وأنشطته، وسير العمل به، وتخصصاته المختلفة، ومناقشة التحديات المختلفة التي يواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها.

وأشادت المؤسسة بجهود لجنة إدارة المركز النوعي في الاهتمام ببرامج اللغة الإنجليزية للرفع من المستوى اللغوي للخريجين والمتدربين بالقطاع، وإمكانية إجراء الامتحانات المعتمدة دولياً بالمركز النوعي بالزاوية.