بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 09 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 09 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة بدون تغير,مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الساحل هدا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة, وظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ وتسجل على مناطق الدواخل ما بين (34-37)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا, واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الاخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل على مناطق جالو والجغبوب ما بين (35-37)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:58)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:26).