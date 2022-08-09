أحوال الطقس اليوم: بقاء الرطوبة عالية على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الرطوبة عالية على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة من دون تغير.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكاثر السحب اليوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض مناطق الساحل اليوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وظهور ضباب خفيف آخر الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، وبين 34 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل على مناطق جالو والجغبوب بين 35 و37 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.