اللافي يبحث مستجدات خطة تنظيم العمل الإعلامي وتطويره

ليبيا – اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة تصريف الأعمال وليد اللافي مع رئيس الهيئة العامة للصحافة، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونائبه، ومدير إدارة الإعلام الخارجي ورئيس لجنة تنظيم القنوات الخاصة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة مستجدات خطة تنظيم العمل الإعلامي وتطويره.

وقدم الوزير خلال الاجتماع مقترح قرار بشأن اعتماد بطاقات للإعلاميين والمصورين تساهم في تسهيل أعمالهم الميدانية.

