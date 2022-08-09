المنقوش: تشرفتُ بحضور توقيع «اتفاقية الدوحة» لتحقيق المصالحة الوطنية بين التشاديين

أعلنت وزيرة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، أنها تشرفت بحضور توقيع «اتفاقية الدوحة» لتحقيق المصالحة الوطنية بين التشاديين.

وقالت المنقوش في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تشرفت بحضور مراسم توقيع اتفاقية «الدوحة للسلام»، بدعوه من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وأضافت “الاتفاقية وقعت بين الحكومة التشادية والحركات السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية ونتفهم موقف المجموعات التي تحفظت ونأمل أن يكون الحوار الوطني الشامل في إنجامينا برعاية قطر فرصه لاحتواء الجميع”.

وكانت المنقوش، قد حضرت مراسم توقيع الأطراف التشادية على اتفاقية “الدوحة للسلام” ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، برعاية قطرية؛ لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء البلد الواحد، لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، بحسب بيانها.

شارك في حفل توقيع الاتفاقية بالعاصمة القطرية الدوحة ممثلون عن الحكومة الانتقالية التشادية، وممثلين عن الحركات السياسية العسكرية في دولة تشاد، وعدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية.

ورحبت الوزيرة بحفل توقيع الاتفاقية معربة عن تقديرها لدولة قطر وتثمينها لجهود الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها؛ لإنجاح مفاوضات السلام بين الأطراف التشادية، كما تأملت أن يسهم هذا الاتفاق في إرساء السلام من خلال الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة والذهاب إلى طريق الاستقرار في جمهورية تشاد الشقيقة، وأن تلتحق بقية الأطراف التشادية الأخرى بدرب الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية وأن ينعم بالأمن والاستقرار لبناء مستقبل مزدهر في المنطقة.