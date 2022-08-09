البعثة الأممية: زينينغا واللافي بحثا الوضع الأمني في طرابلس

بحث القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الوضع الأمني في طرابلس وما حولها وحتمية تخفيف حدة التوترات وحماية السكان.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإيجاد سبيل لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وحلحلة الجمود السياسي.

وأعرب زينينغا عن تقديره لدور المجلس الرئاسي في الحفاظ على الزخم في العملية السياسية وجهود المجلس الرامية لتسوية القضايا العالقة في المسار الدستوري كما أثنى على الأنشطة المستمرة في مسار عملية المصالحة الوطنية وفق الاستراتيجية الوطنية للمصالحة والمعتمدة من المجلس، وأكد مجدداً استمرار دعم البعثة.

وأعرب زينينغا عن تعازيه للمجلس الرئاسي حول حادثة ناقلة الوقود في بنت بية، جنوب ليبيا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي أكد استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.