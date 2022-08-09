تشكيل لجنة تحقيق بشأن برومات البوتاسيوم بإشراف الأمن الداخلي

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أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل للتحقق من خلو مادة الدقيق من “برومات البوتاسيوم” المسرطنة.

وأكد الأمن الداخلي أنه باشر على الفور اجراءات التواصل مع جهات الاختصاص، وذلك بهدف الاستدلال في الواقعة التي أثارت بلبلة بالرأي العام وهلع بين المواطنين.

وقال الجهاز، أنه “تم الوصول لاتفاق على تشكيل فريق عمل يتضمن مندوب عن جهاز الأمن الداخلي ومندوب عن مركز الرقابة على الأغدية والأدوية ومندوب عن الهيئة الليبية للبحث العلمي وجهاز الحرس البلدي”.

وأضاف، أن اللجنة تتولى اتخاد ما يلزم من اجراءات لجمع عينات وبشكل واسع من مادة الدقيق والخبز من شركات المطاحن والسوق المحلي وعينات من الخبز كمنتج نهائي وإجراء الكشف عليها وإخضاعها للتحاليل الكيميائية.

وقال جهاز الأمن الداخلي، إن العينات سترسل لكل من كلية العلوم قسم الكمياء بجامعة طرابلس وكلية الصحة العامة جامعة بنغازي وجامعة البيضاء ومركز الرقابة على الاغدية طرابلس.

وأضاف، كما أن العينات “سترسل إلى المعامل المتخصصة في ألمانيا، وذلك لزيادة التأكيد على صحة وحيادية النتائج”.

وأكد جهاز الأمن الداخلي، أنه أشرف على أخد عينات الدقيق من المصانع المذكورة بتقرير الهيئة، وسيتم أخد العينات بشكل أوسع وبإشراف اللجنة بداية من يوم الغد.