الارصاد: استمرار الرطوبة العالية… وأمطار متفرقة اليـوم على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 09/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الرطوبة تبقى عالية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى بدون تغيير.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة على الساحل ما بين 29-33 مْ، وتتراوح على اغلب مناطق الدواخل والجنوب مابين 34-41مْ.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة على الساحل الممتد من ( طرابلس – مصراتة وبعض مناطق الدواخل ).

والله اعــــــــلم.