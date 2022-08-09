الزنتوتي: كيف يسمح عقيلة صالح لأعضائه بالانفلات من البرلمان

هاجم عبدالمجيد الزنتوتي، عضو المؤتمر الوطني السابق، تعيين عضو مجلس النواب عن بلدية غات وعضو ملتقى الحوار السياسي سابقًا صالح همة، سفيراً لليبيا لدى دولة الجزائر، متسائلا: “كيف يسمح عقيلة صالح لأعضائه بالانفلات من البرلمان واللائحة تنص على شرط موافقة رئيس البرلمان؟”.

وقال الزنتوتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “البرلمان الليبي أصبح كلية دبلوماسية يتخرج منه أعضائه لتولي مناصب سفراء”.

وأضاف “الشعب رشحهم أعضاء برلمان أو رشحهم سفراء (شعب كريم)، ها هو عضو البرلمان الآخر يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا بالجزائر وكيف يسمح عقيلة صالح لأعضائه بالانفلات من البرلمان واللائحة تنص على شرط موافقة رئيس البرلمان”.

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد كلف عضو مجلس النواب عن بلدية غات وعضو ملتقى الحوار السياسي سابقًا صالح همة، سفيراً لليبيا لدى دولة الجزائر، جاء ذلك بعد إصداره القرار وتأجيله قبل أشهر.

وسلم ‏صالح همة، أوراق اعتماده رسميًا أمس الاثنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة ليبيا بالجزائر.

ووفقا لمصادر، فإن راتب همة بعد تعيينه سفيرًا بالجزائر يتحول 16 ألف دينار إلى 12 ألف دولار لمدة لا تقل عن 4 سنوات بعد قضائه 8 سنوات عضواً في مجلس النواب.