ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تعليمات عاجلة ومهمة إلى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني بالحكومة.

التعليمات التي اطلعت عليها صحيفة المرصد، شددت على وجوب صرف المنحة السنوية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا بقيمة 750 مليون دينار.

وأكدت التعليمات ضرورة الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال وقبل بداية العام الجامعي، مع وضع قاعدة بيانات محكمة للمستفيدين.

The post الدبيبة يوجه بصرف 750 مليون دينار لطلبة الجامعات والمعاهد العليا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية