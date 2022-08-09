العكروت: وجهوا انتقادكم للمجلس الرئاسي في اختيار السفراء فهو من يملك القرار

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن “ترشيح واقتراح السفراء، صحيح يكون من الحكومة، والحكومة يسعدها أن تقترح الأصدقاء والأحباب ومن يدعمها ويؤيدها، ولا أحد يلومها في ذلك”.

وأضاف العكروت في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: أن “الغربال والقرار عند المجلس الرئاسي، فهو المسؤول الأول والأخير عن سوء أو حُسن الاختيار”.

وأشار إلى أن “الحكومة لا يمكنها إيفاد سفير ما لم يوافق ويصادق عليه المجلس الرئاسي”.

وختم العكروت، موضحًا “لذلك وجهوا نقدكم وانتقادكم لمن يملك القرار وليس لمن يقترح”.