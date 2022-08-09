الشركسي: أتوقع حصول تركيا على تفويض أمريكي للعب دور الوساطة في ليبيا

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أنه يجب عدم التركيز فقط على دور للولايات المتحدة في المشهد الليبي، -رغم كونه رئيسياً- مقابل تجاهل أدوار دول رصد الجميع قوة تأثيرها في القرار الليبي بمساراته الدستورية والسياسية والعسكرية، منذ تأجيل الانتخابات حتى الآن.

وقال الشركسي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “واشنطن كانت تحاول إيجاد توازن بين كل هذه التدخلات المتزايدة، والكل رصد تدخلاً واسعاً من بريطانيا وتركيا، وأيضاً من دول عربية، وهذا التدخل مرشح للزيادة مع غياب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة ستيفاني ويليامز”.

وأضاف “أتوقع حصول أنقرة على تفويض نسبي من واشنطن للعب دور الوساطة بين الأطراف المحلية خلال الفترة المقبلة، ولكن تركيا قد تقوم بتلك المهمة بما يتلاءم مع مصالحها أولاً، قبل النظر في مصلحة الليبيين”.