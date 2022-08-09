وزير المواصلات يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير أداء المنافذ البرية

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوحدة محمد سالم الشهوبي على ضرورة الاهتمام بتطوير أداء المنافذ البرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المواصلات بديوان الوزارة مع مديري المنافذ البرية لكل من غدامس، امساعد، السارة، راس جداير، وازن، الثوم، غات، العوينات، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون النقل البري، وشؤون النقل البحري.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز والاهتمام بتطوير أداء المنافذ ومتابعة سير العمل فيها من خلال مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية ووضع خطة تهدف لرفع كفاءة العاملين وتطوير وتحسين ادائهم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإشكاليات والصعوبات التي تعيق سير عمل المنافذ البرية بالصورة المطلوبة.