ليبيا – كشفت الخدمة الإخبارية الإنجليزية بالخارجية السنغافورية عن مشاركة ليبيا في النسخة الـ10 لزمالة خاصة بالممثلين الدائمين للدول الصغيرة في الأمم المتحدة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الخدمة تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، تهدف فعاليات الزمالة الممتدة من الـ7 وحتى الـ12 من أغسطس الجاري إلى الإطلاع على تجربة سنغافورة الفريدة في مجالات الحياة المختلفة عبر إحاطات وزيارات ميدانية تعرض نهج سياسة البلاد المتعلقة بهذه المجالات.

وأوضح البيان أن هذه المجالات تتمثل في التنمية المستدامة وإدارة المياه والموانئ والطيران المدني والتعليم والصحة العامة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى هذه الزمالة تخص الدول التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة مع التركيز على تعزيز التعددية ودعم التطلعات التنموية والاستدامة والرقمنة والحوكمة.

ترجمة المرصد – خاص

The post الخارجية السنغافورية: ليبيا تطلع على تجربة سنغافورة في مجالات الحياة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية