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عميد بلدية كاباو: عمداء البلديات والحكماء يتحملون مسؤولية الحفاظ على دماء أبناء ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حمّل عميد بلدية كاباو مراد مخلوف عمداء البلديات والحكماء والأعيان مسؤولية الحفاظ على دماء أبناء مدن الجبل والساحل الغربي وأبناء ليبيا بشكل عام؛ قائلًا: “إنه من الواجب على عمداء البلديات الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء والحفاظ على أمنها وأمن عاصمتها طرابلس”.

مخلوف وفي تصريحات صحفية، شدد على أهمية وجود مشروع سياسي حقيقي يدفع بالبلاد نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي كافة المراحل الانتقالية التي مرت بها ليبيا.

وأشار إلى أن هناك ترتيبات تُجرى بين عمداء البلديات والحكماء والأعيان للخروج بموقف موحّد رافض لعودة الحرب، وداعم لوجود مسار سياسي توافقي.

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قناة ليبيا الحدث

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