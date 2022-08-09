سميو: تطعيمات الأطفال أوشكت على النفاذ ومخازن الإمداد الطبي شبه فارغة

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن مخزون التطعيمات الروتينية أوشك على النفاذ، مشيرا إلى أن مخازن الإمداد الطبي شبه فارغة.

وقال سميو في تصريحات له: “تلك التطعيمات الخاصة بحديثي الولادة والأطفال، نفذت من المرافق الصحية باستثناء عدد بسيط في أطراف المدن، ويرجع هذا الوضع إلى تأخر الإجراءات الخاصة بالطلبيات التي تم تقديمها إلى وزارة الصحة منذ أكثر من عام و4 أشهر”.

وأضاف “راسلنا كل الجهات المعنية، من وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وديوان المحاسبة والرقابة ومصرف ليبيا المركزي بخصوص طلبيات 2022، منذ أكثر من شهرين أو 3 أشهر، ولم يحدث جديد حتى الآن”.

وتابع “نناشد مصرف ليبيا المركزي فتح الاعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، حتى لا تعود بعض الأمراض والأوبئة كالحصبة وشلل الأطفال والالتهاب الكبدي الوبائي وبعض الأمراض الأخرى إلى ليبيا”.

واستطرد “اللقاح الوحيد المتوفر لدينا ضد فيروس كورونا هو سينوفارم الصيني بصلاحية عام آخر، بينما انتهت صلاحية لقاح فايزر نهاية يوليو الماضي، وأتوقع وصول شحنات جديدة في أغسطس الجاري”.