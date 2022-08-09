800 ألف ليبي ضمن 3 ملايين سائح زاروا تونس خلال 7 أشهر

كشف وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، أن عدد السياح الليبيين بلغ إلى غاية شهر يوليو المنقضي 800 ألف سائح، من بين نحو 3 ملايين سائح زاروا البلاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات خلال معاينته، أمس الإثنين، المعبر الحدودي برأس اجدير، حيث وقف على ظروف استقبال الزوار الليبيين، وتابع نشاط مكتب الاستقبال والإرشاد السياحي التابع للديوان الوطني التونسي للسياحة كأول نقطة اتصال مع الزوار، خصوصًا على مستوى الإرشاد والاستقبال، وتوفير المعلومات لهم عن أبرز المواقع السياحية، والأماكن المفضلة لقضاء العطلة.

وقال الوزير التونسي إن بلدان الجوار سواء ليبيا أو الجزائر، مهمة بالنسبة إلى السياحة التونسية مع عودة النشاط السياحي.

يشار إلى أن الحكومة التونسية أعلنت أنها تعمل على تأهيل وتحسين جميع المعابر الحدودية مع ليبيا والجزائر، وعددها 11 في مخطط مخصص لذلك يمتد إلى العام 2031.

وبعد معاناة سوق السياحة من مخلفات الأزمة الصحية، ارتفعت مداخيل القطاع منذ بداية العام إلى حدود يونيو العام 2022، إلى 1.03 مليار دينار (343 مليون دولار) بتطور قدره 55%، مقارنة مع السنة الماضة، وبانخفاض قيمته 60% مقارنة بالعام 2019.