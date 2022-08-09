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تلفزيون المسار: اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة في سرت من دون حضور الناظوري والحداد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

تشهد مدينة سرت، اجتماعا مرتقبا، اليوم الثلاثاء، للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم ولجنة المراقبين المحليين.

جاء ذلك، وفق تغريدة لتلفزيون المسار، عبر تويتر، الذي أضاف أنه الاجتماع سيعقد من دون حضور رئيسا الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد.

وكان من المرتقب أن يعقد رئيسا الأركان اجتماعا في بنغازي استكمالا للمشاورات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.


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صحيفة العنوان الليبية

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