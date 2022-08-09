تلفزيون المسار: اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة في سرت من دون حضور الناظوري والحداد

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تشهد مدينة سرت، اجتماعا مرتقبا، اليوم الثلاثاء، للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم ولجنة المراقبين المحليين.

جاء ذلك، وفق تغريدة لتلفزيون المسار، عبر تويتر، الذي أضاف أنه الاجتماع سيعقد من دون حضور رئيسا الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد.

مراسلنا في #سرت: اجتماع مرتقب اليوم للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا ولجنة المراقبين المحليين دون حضور رئيسا الأركان #الناظوري و #الحداد pic.twitter.com/4fG8gINnSo — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) August 9, 2022

وكان من المرتقب أن يعقد رئيسا الأركان اجتماعا في بنغازي استكمالا للمشاورات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.