نيوز 84 ميديا: الأسلحة التي أرسلها الغرب إلى ليبيا ذهبت لجهات غير مرغوب فيها

ليبيا- أقر تقرير تحليلي نشره موقع “نيوز 84 ميديا” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية بتسرب الأسلحة الغربية المرسلة إلى ليبيا لجهات غير مرغوب فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى وقوع هذه الأسلحة التي تم توفيرها لغرض معين في وقت محدد إلى ما تم التعبير عنه بأيادي الآخرين، من دون الإشارة إلى الزمان والجهة التي تم إرسال السلاح لها في ليبيا.

ووفقًا لتوقعات صحيفة المرصد، فإن زمان الإرسال هو العام 2011 والجهة المرسل إليها تمثل المقاتلين المناهضين لنظام العقيد الراحل القذافي في وقت مثلت فيه التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” ومن قبلها “القاعدة” ما تم التعبير عنه بأيادي الآخرين.

ترجمة المرصد – خاص

