تونس: استقبلنا 800 ألف سائح ليبي حتى نهاية يوليو الماضي

أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، أن عدد السائحين الليبيين في تونس بلغ حتى نهاية يوليو الماضي 800 ألف سائح.

وشدد وزير أهمية دولتي الجوار (ليبيا والجزائر) بالنسبة للسياحة في بلاده خاصة مع عودة النشاط السياحي.

تصريحات الوزير التونسي جاءت خلال زيارته أمس الاثنين لولاية مدنين استهلها بزيارة مطار جربة جرجيس الدولي لمعاينة ظروف استقبال السائحين والمواطنين الذين اختاروا قضاء عطلتهم بجزيرة جربة.

وتوجه بلحسين إلى المعبر الحدودي برأس الجدير حيث عاين استقبال السائحين الليبيين، وتابع نشاط مكتب الاستقبال والإرشاد السياحي التابع للديوان الوطني التونسي للسياحة كأول نقطة اتصال مع الزوار وخاصة على مستوى إرشاد واستقبال الزائرين الليبيين وتوفير المعطيات المهمة حول التعرف على أبرز المواقع السياحية في تونس وكيفية تقضية العطلة.