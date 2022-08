كاثمريني: عبد الحميد خان لن تنقب بالمناطق البحرية لمذكرة أردوغان والسراج

ليبيا – توقع تقرير تحليلي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية سيناريوهات للطرق المحتمل سلوكها من قبل سفينة حفر تركية للتنقيب عن النفط.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد شروع السفينة “عبد الحميد خان” في رحلتها التنقيبية في شرق البحر الأبيض، ما مثل تصعيدًا جديدًا في حر أغسطس اللاهب من قبل الجانب التركي في الموقف من الدول الأخرى المعنية ومنها اليونان.

وأكد التقرير وجود احتمالية قليلة لتوجه السفينة للعمل في غرب خط الطول 28 أي في داخل المنطقة المحددة بين اليونان ومصر، أو في المناطق المدرجة في المذكرة البحرية المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

ترجمة المرصد – خاص

