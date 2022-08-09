المنفي: النفط هو المورد الأساسي للاقتصاد الوطني ولا بد من حلحلة إشكالياته

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الخاص بلجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية، والذي شارك فيه أيضًا رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة.

ومن جانبه أثنى «المنفي» خلال الاجتماع، على دور اللجنة المشكلة وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على “أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني”.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، خطة العمل والملاحظات والتوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة لمتابعة ميزانية النفط الاستثنائية، والوقوف على أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة.

وشهد الاجتماع حضور كلًا من رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، ورئيسا ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، خالد شكشك، وسليمان الشنطي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.