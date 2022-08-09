استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة

استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقود، جثة مجهولة الهوية في مدينة ترهونة.

وانتشلت الجثة من موقع مقبرة فردية بالمشروع الزراعي 5 كيلو في المدينة، وذلك بعد اعترافات أحد المقضبو عليهم لدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في عملها بباقي البلاغات الواردة إليها.

فريق البحث خلال استخراج الجثة.

فريق البحث خلال استخراج الجثة.

الجثة المكتشفة.